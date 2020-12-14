Экспорт в 2020 — без границ: главное мероприятие года для челябинских экспортеров с участием губернатора состоится в онлайн-формате

17 декабря в 11.00 на сайте Конференции начнется прямая трансляция — главное мероприятие года для челябинских экспортеров состоится в онлайн-формате, Алексей Текслер наградит лучших из них!

В новом формате состоятся привычные для экспортеров круглые столы — онлайн сессии. Актуальные темы этого года — «Сопровождение экспортной сделки» и «Электронная коммерция».

В прямом эфире участники смогут задать вопросы экспертам таможни, финансов и международного права, а также услышать реальную «историю успеха» из первых рук. На протяжении мероприятия, также в онлайн формате, экспортные консультации будут вести сотрудники Центра поддержки экспорта Челябинской области.

Новым для Конференции также станет Заседание Экспортного совета Челябинской области, Губернатор Челябинской области Алексей Текслер расскажет о планах Правительства региона по развитию экспорта в 2021 году.

По итогам Заседания пройдет пленарная часть Конференции, в ходе которой представители органов власти и институтов поддержки расскажут о действующих и планируемых мерах поддержки экспортеров, конференция также предусматривает возможность адресно задавать вопросы.

Программа Конференции и форма регистрации уже доступны на сайте.

Поддержкой экспортоориентированных предприятий в Челябинской области занимается Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса».