В Челябинской области вынесли приговор педофилу-рецидивисту, изнасиловавшему дочь своего собутыльника

Свою вину подсудимый не признал Фото: Челябинский областной суд

Челябинский областной суд вынес приговор 37-летнему мужчине из поселка Дубровка Красноармейского района. В ноябре прошлого года он пришел в гости к своему знакомому, с которым выпивал до поздней ночи. Когда хозяин квартиры уснул, мужчина воспользовался моментом и изнасиловал его 12-летнюю дочь.

— Виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, из них первых пяти лет в тюрьме, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях на срок 12 лет, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Примечательно, что раньше осужденный уже совершал подобное преступление, за которое отсидел 9 лет. В 2014 году его освободили, однако мужчина находился под административным надзором. Он дважды привлекался к ответственности, поскольку нарушал ограничения. Сейчас, помимо заключения, ему назначено принудительное лечение у психиатра.

У самого подсудимого есть трое детей, суд учел этот факт как смягчающее обстоятельство для приговора. Свою вину мужчина не признал.

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