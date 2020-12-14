Мэр Челябинска предложила дополнить список елочных базаров

А тем временем главная елка города уже сияет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Со вторника, 15 декабря, в Челябинске начнут работать елочные базары. Ранее мы публиковали примерный список, но итоговый еще не готов. На аппаратном совещании глава города Наталья Котова попросила глав районом уточнить по торговым точкам.

— В Курчатовском районе 17 елочных базаров, в Тракторозаводском — семь, — отметила она. — Если есть желание включить больше — ради Бога. Только помните, что уборку тоже делаете вы. Чтобы 1го числа ничего не оставались на этих местах.

Между тем, глава города отметила, что уже началась несанкционированная торговля елками и попросила ответственных обратить внимание.

Также в ближайшее время мэрия опубликует список площадок, с которых можно запускать фейерверки.

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