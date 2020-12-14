В Челябинске закроют семь заведений за нарушение ограничений по коронавирусу

Ранее закрывали мужской клуб с красными окнами, но, судя по недавним фото, он снова принимает гостей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За выходные в Челябинске мэрия совместно с Роспотребнадзором и полицией проверили 75 развлекательных заведений на предмет соблюдения санитарных норм. Составлено пять материалов о нарушениях. Об этом доложил на аппаратном совещании замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

За неделю проверили 555 предприятий.

— В суд отправлено семь материалов на приостановку деятельности. Надо отметить, что соблюдение норм составляет 98,5%, — отметил Олег Извеков.

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