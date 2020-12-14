Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на 14 декабря в регионе зафиксировано 30 855 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус обнаружили еще у 305 южноуральцев, в том числе один школьник. При этом выздоровели 12 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 19 501 пациент. Еще 10 249 человек находятся под присмотром специалистов.

Статистика смертей также продолжает расти. За сутки в Челябинской области умерли 12 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Непосредственно от вируса умерли трое мужчин 60, 72 и 81 лет, а также две женщины 63 и 83 лет. У остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— сахарный диабет, атеросклероз аорты — женщина, 69 лет;

— диффузный кардиосклероз, атеросклероз аорты — мужчина, 84 года;

— сахарный диабет с осложнениями, гипертоническая болезнь — женщина, 81 год;

— хронический пиелонефрит, артериолонефросклероз — женщина, 61 год;

— гипертоническая болезнь, мелкоочаговый кардиосклероз — женщина, 88 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз артерий головного мозга — женщина, 64 года;

— диффузный кардиосклероз при атеросклерозе коронарных артерий, гипертоническая болезнь — мужчина, 86 лет.

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