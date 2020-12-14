В челябинской пятиэтажке во время пожара погибла женщина

Пожар вспыхнул в бывшем общежитии Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Сегодня утром в пятиэтажном доме по шоссе Металлургов случился сильный пожар. На вызов приехали сотрудники МЧС, которые сразу же начали эвакуацию жильцов. На четвертом этаже, в самом очаге возгорания, оказались двое мужчин — их достали с серьезными ожогами и госпитализировали. Там же обнаружили тело 35-летней женщины, которую не удалось спасти.

— Из опасной зоны спасено 5 жильцов: 3 человека с помощью спаскомплектов (специальный пожарно-спасательный комплект, позволяющий дышать в задымленном помещении) и 2 человека по трехколенной лестнице. Самостоятельно из здания эвакуировались 19 человек, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В комнате, где случился пожар, все сгорело до тла Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Сейчас на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые выяснят, в чем кроется причина случившегося. Пожар произошел в здании бывшего общежития коридорного типа, а в таких помещениях огонь распространяется очень быстро.

Госпитализировали двоих мужчин с ожогами Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

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