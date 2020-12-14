Из Челябинского аэропорта добавятся субсидированные рейсы

В следующем году будет 14 субсидированных направлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хорошая новость для туристов. В Челябинской области в 2021 году вырастет число субсидированных рейсов. Об этом сегодня, 14 декабря, заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев на пресс-конференции по итогам года.

— В следующем году у нас вырастет число субсидированных рейсов до 14 направлений. Какие направления добавятся: Махачкала, Мурманск и Норильск, — сообщил министр.

Ранее список субсидируемых маршрутов на 2021 год утвердила Росавиация. Список направлений, сроки полетной программы и сколько заплатит областная казна, — в нашем материале.

Осенне-зимнее расписание челябинского аэропорта — по ссылке. Недавно стало известно об отмене рейсов в Нарьян-Мар, но до 2 декабря улететь можно.

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