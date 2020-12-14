Клиенты Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» получили ежеквартальную выплату 4,1% по полису «Верное решение»

Клиенты Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь», оформившие полис «Верное решение» со стратегией «Энергогиганты» в период с 2 по 11 сентября 2020 года, получили первый квартальный купон в размере 4,1%.

В рамках стратегии «Энергогиганты» средства инвестируются в портфель, состоящий из акций четырех крупнейших транснациональных нефтяных компаний: PetroChina («Петрочайна»), Total SA («Тота ль»), Exxon Mobil Corporation («Эксон Мобил Корпорейшн») Royal Dutch Shell («Ройял Датч-Шелл»). Срок инвестирования — пять лет, валюта — российские рубли, минимальная сумма инвестирования — четыре миллиона рублей.

В настоящий момент клиентам доступна новая версия стратегии с купоном 11% годовых. Выплаты производятся четыре раза в год. В стратегии установлен купонный барьер на уровне 70%: если стоимость любой из четырех акций, входящих в стратегию в дату наблюдения, опустится ниже 70% от их первоначальной цены, то условие для выплаты купона не будет выполнено, но при этом срабатывает эффект памяти — в следующую дату наблюдения при выполнении условий клиент получит выплаты за предыдущий и текущий квартал.

Особенностью стратегии «Энергогиганты» является опция «Автоколл» — если стоимость акций всех четырех компаний корзины поднимется выше 100% от первоначальной стоимости, то клиенту выплачиваются 100% инвестированных средств, купон (и все предыдущие, если ранее условия для выплаты не выполнялись), а договор страхования автоматически считается расторгнутым.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» — это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода при выполнении условий инвестирования. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать инвестиционные стратегии с разным уровнем риска, в том числе такие как «Медицина будущего», «Золотодобывающие компании», «Энергогиганты», «Нефть», «Курс на рост».

По полисам инвестиционного страхования жизни возможно использование налогового вычета, который позволяет вернуть из удержанного ранее НДФЛ сумму до 15 600 рублей. Кроме того, налоговая льгота на инвестиционный доход позволяет сэкономить на НДФЛ по итогу действия договора. В этом случае применяется налоговый вычет на сумму ставок рефинансирования за период действия договора.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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