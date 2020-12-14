Вклад «Хорошая пора» Банка УРАЛСИБ — в Топ-10 лучших сезонных вкладов

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших сезонных зимних вкладовв рублях в декабре, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе десяти наиболее выгодных предложений российских банков — сезонный вклад «Хорошая пора» с возможностью открытия в Интернет-банке.

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок вклада, капитализация процентов, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Хорошая пора», а также других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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