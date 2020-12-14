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В УФАС Челябинской области поступили жалобы на аукцион по тренировочному катку ХК «Трактор»

Компании считают, что заказчик неправильно оформил документы
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Каток построят за 380 млн рублей

Каток построят за 380 млн рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что аукцион на строительство тренировочного катка ХК «Трактор» выиграла компания «Трест Магнитострой», однако в УФАС уже поступили жалобы на заказчика. В антимонопольную службу обратились компании «Сибагротранс» и «Континент», которые считают, что Министерство строительства и инфраструктуры допустило нарушения при оформлении документов аукциона.

«Сибагротранс» уверяет, что в документах отсутствует смета контракта, есть нарушения в графике работ, а сроки подачи документов не позволяют участникам аукциона вовремя получить разъяснения по контракту.

Что касается компании «Континент», то она заметила, что в контракте не указаны конкретные работы, которые должен выполнить заказчик, а также отсутствует информация о привлечении возможных субподрядчиков. Помимо этого, не определены сроки действия контракта.

В УФАС приняли жалобы, они будут рассмотрены 16 декабря. Напомним, победу в аукционе одержала компания «Трест Магнитострой», стоимость контракта составила 380 млн рублей при первоначальных 409 млн.

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