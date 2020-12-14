На окраинах Челябинска запретили строить высотки

Последние 10 лет Новосинеглазово активно застраивалось, а теперь возводить высотки запретили. Фото: google.com/maps/

В отдаленных районах Челябинска запретили строить высотные дома — чтобы город не «расползался». Пока речь идет об участках к востоку озера Смолино, в районе станции Шагол и в восточной части Новосинеглазово.

— В рамках применения современного принципа компактности застройки города, для сокращения расползания и минимизации высотного строительства на окраинах, были внесены изменения в правила землепользования и застройки, — рассказал на аппаратном совещании замглавы города по городской среде Александр Егоров. — План 2000-х годов по многоэтажной застройке без обеспечения социальной и транспортной инфраструктуры пересмотрен.

Как отметил молодой вице-мэр, все делается в соответствии с генпланом.

Примечательно, что в том же Новосинеглазово последние 10 лет велось активное строительство. И как раз в восточной части. Новые дома выросли на месте брошенных долгостроев и частного сектора.

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