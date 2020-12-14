В Челябинске полиция применила оружие, чтобы остановить дебошира с ножом в детской библиотеке

Полицейские выстрелили вооруженному мужчине в ногу. Фото: Виталий Тарапатин

В Челябинске полицейские обезоружили мужчину, который достал нож и начал резать себя в детской библиотеке. Как сообщает сайт «МВД Медиа», на место выехал экипаж патрульно-постовой службы. Стражи порядка обнаружили дебошира уже на улице. Он проигнорировал требования полицейских и с ножом в руках пошел в их сторону.

— Предупредительный выстрел в воздух мужчину не остановил. Пресекая противоправное деяние, один из полицейских произвел выстрел мужчине в ногу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области. — Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников ОВД никто из граждан не пострадал.

Мужчину госпитализировали с ранением правой ноги. Личность южноуральца уже установлена.

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