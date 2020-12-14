В Челябинске закрыли ресторан доставки суши за антисанитарию

Ресторан доставки суши закрыли из-за нарушения санитарных норм
Фото: Андрей АБРАМОВ
Ресторан доставки «Суши До», расположенный на улице Колхозной, закрыли на 80 дней из-за антисанитарии. Всего надзорный орган нашел 26 нарушений санитарных требований.
— Выявлены нарушение поточности технологических процессов, отсутствие маркировки на инвентаре и таре. На предприятии не организован и не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил, в том числе в части прохождения сотрудниками предварительных и периодических медосмотров, — сообщает пресс-служба УФССП Челябинской области.
По мнению Калининского районного суда, работа заведения угрожает здоровью и благополучию потенциальных и постоянных клиентов, ведь хозяин общепита создал все условия для распространения инфекционных заболеваний.
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