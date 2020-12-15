Жительница Челябинска отправится в тюрьму за передачу наркотиков мужу-зэку

Жена отправится в колонию вслед за мужем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Передавала наркотики в тюрьму, а в итоге села сама: суд приговорил к 4 годам 7 месяцам жительницу Магнитогорска. Женщину задержали во время свидания с мужем-зэком, отбывающим срок в копейской колонии. Она пыталась передать ему более 2 гр. синтетического наркотика метилэфедрона.

— В результате обыска по месту жительства гражданки оперативники обнаружили еще около 3 гр. наркотического средства, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Женщина признана виновной по статье «Незаконное хранение наркотических средств» (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Срок она будет отбывать в колонии общего режима.

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