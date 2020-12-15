«Это мой первый полет»: медбрат-тиктокер из Челябинска отправился на Первый канал

В ТикТоке на Амира подписаны более 47 тысяч человек. Фото: из архива героя публикации

Челябинский медбрат, который ведет ТикТок про работу в «красной зоне», накануне, 14 декабря, вылетел в Москву. Медика-блогера пригласили на Первый канал. В своем инстаграме Амир опубликовал сторис, где написал, что это его первый полет и он очень переживает.

— Сказали, три передачи даже будет: «Гражданская оборона», «Мужское — женское» и еще одна, — рассказал Амир КП-Челябинск.

Фото: instagram.com/amir_.23__

Напомним, медбрата пригласили на Первый канал еще на прошлой неделе. Вылет был запланирован на 10 декабря, однако сорвался. По словам Амира, журналисты объяснили это дорогими билетами на самолет.

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