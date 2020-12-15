В Челябинске 13-летнюю девочку увезли в больницу после ДТП

Ребенок ехал в Renault Duster Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла накануне утром на улице Профессора Благих в Челябинске. За рулем автомобиля Volkswagen Polo ехал 44-летний мужчина, который решил перестроиться влево, но не заметил едущий позади Renault Duster. В результате оба автомобиля столкнулись.

— В результате ДТП 13-летняя пассажирка автомобиля «Рено Дастер» получила телесные повреждения, была доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Водитель Volkswagen Polo не заметил попутный кроссовер Фото: ГИБДД Челябинска

За рулем «Дастера» сидела 35-летняя женщина, она, как и водитель второй иномарки, в аварии не пострадала.

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