Для Челябинска планируют купить 54 современных трамвая

Последняя обновка — трамвай «Рыжик», его купили в 2014 году Фото: Андрей АБРАМОВ

В следующем году миндортранс Челябинской области хочет приобрести 54 односекционных низкопольных трамвая — именно такая цифра указана в предложении ведомства по федеральной программе «Чистый воздух». При этом в чиновники сразу оговариваются: не факт, что дадут денег именно на такое количество вагонов. Один трамвай стоит около 70 млн рублей.

— В 2019 году федеральное финансирование указанных мероприятий не производилось. В 2020 году вследствие ухудшения макроэкономической ситуации, вызванной распространением коронавируса, принято решение о перераспределении бюджетных ассигнований, — прокомментировали в пресс-службе Миндортранса.

Программа «Чистый воздух» рассчитана до 2024 года. Кроме того, правительство региона во втором полугодии 2021 года планирует заключить концессионное соглашение по электротранспорту. Базовых поставщика два — «Синара» и «Трансмашхолдинг», уточнил во время пресс-конференции министр транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Как подсчитали в миндортрансе, средний возраст челябинских троллейбусов составляет 21 год, трамваев — 29 лет. Впрочем, не нужно быть специалистом, чтобы понять: транспорт устарел не только физически, но и морально. Вагоны, за время службы которых успело вырасти целое поколение челябинцев, уже смело можно называть «ретро» и катать на них туристов.

Тем временем в Магнитогорске за счет областного и местного бюджетов и заключены купили 9 новых трамваев. Также перевозчик полностью обновил за свой счет пять старых. В Миассе купили два троллейбуса. В городе Златоусте за бюджетные средства провели капитально-восстановительный ремонт пяти вагонов.

Последний раз электротранспорт в Челябинске обновляли шесть лет назад. Тогда купили трамвай «Рыжик». Несколько раз в город пригоняли современные вагоны на тест-драйв, но до покупки дело не дошло.

Осенью прошлого года в Челябинске пробовали современные трамваи от Усть-Катавского вагоностроительного завода и свердловского «УралТрансМаш». По иронии судьбы оба ломались возле здания правительства Челябинской области. В этом году тестировали – «Богатырь М», мы провели прямую трансляцию из трамвая.

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