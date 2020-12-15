Умер настоятель храма в элитном поселке под Челябинском

Александр Погудин был в реанимации с 17 ноября. Фото: Челябинская митрополия/vk.com

В ночь на вторник, 15 декабря, скончался настоятель храма Всех святых в поселке Тарасовка Александр Погудин.

— С глубокой печалью, но и с надеждой на встречу в Будущем веке у Милостивого Господа Иисуса Христа сообщаем о кончине священника Александра Погудина. Батюшка долго боролся с последствиями коронавируса. Ушел сегодня ночью, — сообщили в челябинской митрополии.

Сообщается, что настоятель батюшка был в реанимации почти месяц — с 17 ноября.

20 лет назад Александр Погудин служил в храме поселка Новосинеглазово. И путь служба была непродолжительной, батюшку там вспоминают с теплом.

— До сих пор есть икона Божией Матери «Скоропослушница», оставленная им в нашем храме на молитвенную память о нем. Теперь, глядя на эту чудесную икону, перед которой мы молились много лет, и которая сейчас находится в алтаре, мы будем молиться уже об упокоении его души, — написал настоятель храма Алексей Егоров.

Ранее ковид унес жизни двух священнослужителей, которые занимали должности челябинского митрополита — Иова и Феофана.

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