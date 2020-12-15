Количество новых случаев заражения коронавирусом держится на уровне трех сотен Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 декабря 2020 составило 31 164. Число новых случаев снова пошло в рост и составило 309 новых. Для сравнения вчера было 305, позавчера 303.

На лечении остаются 10 301 человек. За прошедшие сутки выписаны 243 человека, всего 19 744 выздоровевших. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы.

За прошедшие сутки умерло 14 человек.

от COVID-19: мужчины 46, 72,76, 88 лет и женщины 58, 70 и 83 лет.

от других причин (ковид сопутствующий):

— сахарный диабет, обширный инфаркт — пациентка, 65 лет;

— хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — пациент, 77 лет;

— инфаркт мозга, хроническая сердечная недостаточность — пациентка, 78 лет;

— сенильная дегенерация головного мозга, легочно-сердечная недостаточность — пациентка, 80 лет;

— острая дистрофия миокарда, атеросклеротический кардиосклероз — пациент, 80 лет.

— сахарный диабет, гипертоническая болезнь — пациентка, 82 года;

— постинфарктный крупноочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь — пациент, 89 лет.

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