Закон о «праве на смертную казнь: полицейских хотят наделить дополнительными полномочиями

Госдума 8 декабря в первом чтении приняла резонансный законопроект, расширяющий полномочия полиции. Документ позволяет правоохранителям в определенных условиях не представляться, стрелять на поражение, вскрывать автомобили и дополняет основания для проникновения в дома и квартиры. Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев назвал законопроект метко — «право на смертную казнь».

За несколько дней Андрей Барышев получил сотни писем от россиян, которые предлагают отклонить данную инициативу. Вот лишь некоторые из обращений: «Уважаемый Андрей Барышев! Прошу — отзовите законопроект 955380-7! Я против узаконивания полицейского произвола!»… «Уважаемый Андрей Викторович! Прошу вас о помощи, отклоните законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О полиции», так как поправки противоречат конституционным правам и свободам человека, несут угрозу злоупотреблений служебным положением и полицейского произвола»… «Требую отозвать законопроект 955380-7, так как он противоречит ст.22 Конституции РФ. Мы не спим., а следим за вами, господа депутаты, министры и члены советов!».

Андрей Барышев разделяет обеспокоенность и негодование граждан и солидарен с россиянами во многих моментах:

— Я не голосовал за эту инициативу и разделяю позицию большинства россиян, которые выступают против. Убежден, что принятие закона создаст дополнительную социальную напряженность в наше и без того неспокойное время. Эту напряженность нужно снимать не при помощи «дубинки» и карательных действий, а при помощи диалога, реальных мер, которые бы вывели экономику на нормальные рельсы и вернули людей к привычной жизни. На мой взгляд, сегодня у полицейских и так достаточно полномочий, и уж точно, дополнительные не будут способствовать диалогу между властью и обществом, а только разобщат и настроят враждебно друг к другу. По сути, сегодня у стражей порядка появляется право на смертную казнь, поскольку в законопроекте предлагается разрешить полицейскому «с обнаженным огнестрельным оружием» применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения» на правоохранителя. Спрашивается — а что подразумевается под «иными действиями» и о каких основаниях идет речь, которые можно будет расценивать как угрозу нападения на правоохранителя?

По словам Андрея Барышева, в поправках по применению оружия и проникновению в автомобиль указаны очень расплывчатые формулировки.

— Я много общаюсь с ветеранами органов МВД, действующими сотрудниками, среди которых немало честных и достойных представителей своей профессии, и все они также выступают против дополнительных полномочий, которыми хотят наделить полицейских, поскольку понимают, что карательными мерами ничего не добьешься, — продолжает депутат. — Я не говорю, что не нужно бороться с преступностью. Конечно, нужно. Тем более, жизнь меняется, появляются новые вызовы, терроризм не дремлет. Но некоторые вещи считаю излишними. Нельзя направлять оружие против своего народа и при этом не нести за это никакой ответственности — это явный перебор. Россия — развитая цивилизованная страна, и мы должны двигаться по пути нормального гражданского общества, где каждый человек имеет право высказывать свое мнение и чувствует себя защищенным.