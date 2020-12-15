В Челябинской области задержали мужчину, заказавшего наркотики из США по почте

Таможенники нашли запрещенные вещества в посылке Фото: пресс-служба Челябинской таможни

В городе Миасс Челябинской области задержали мужчину, заказавшего наркотики из США. Южноуралец пришел в почтовое отделение за долгожданной посылкой, где его и схватили оперативники таможни. В коробке, которую он забрал, лежали несколько десятков разноцветных конфет, табачная продукция, а также семь ампул с жидкостью для электронных сигарет.

— При лабораторном исследовании содержимого посылки эксперты обнаружили содержание наркотических средств: в конфетах — тетрагидроканнабиол, а в ампулах — масло каннабиса (гашишное масло), — сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Незаконность товара можно было увидеть невооруженным глазом, ведь он был упакован в пленку с надписью «Каннабис». На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств», теперь он может уехать в тюрьму на 10 лет.

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