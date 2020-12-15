Автоледи чуть не лишилась элитного автомобиля из-за долгов за отопление

ООО «Уралэнергосбыт» провел совместный рейд с Управлением Федеральной службы судебных приставов, в ходе которого арестован автомобиль AudiQ5. Причиной стал долг владелицы за услуги ЖКХ порядка 320 тысяч рублей, в том числе 60 тысяч за отопление и горячее водоснабжение. Около полутора лет челябинка просто игнорировала счета. Изъятие было инициировано ООО «Уралэнергосбыт», как агентом АО «УСТЭК-Челябинск» по сбыту тепловой энергии, в рамках сводного исполнительного производства. После этого долги были возмещены в полном объеме.

Автомобиль опечатали и эвакуировали на стоянку. Если бы женщина в ближайшее время не внесла плату за потребленные ресурсы, автотранспортное средство передали бы на оценку и реализовали для погашения накопленного долга в принудительном порядке. Кроме основной суммы долга, автоледи пришлось оплатить затраты на арест автомобиля.

На сегодняшний день задолженность челябинцев за тепловую энергию превысила два миллиарда рублей. Из них более полутора миллиардов рублей задолжало население и порядка 600 млн — юридические лица. Прежде чем направить заявление в суд, должников неоднократно предупреждают о необходимости полного расчета с помощью автодозвона, СМС-информирования, звонков операторов. Если клиент не идет на контакт и не пытается урегулировать вопрос, задолженность взыскивается через суд. Подобные дела рассматриваются судами в упрощенном порядке, без приглашения сторон в суд. В дальнейшем в работу вступают приставы. Изъятие транспортного средства в счет долга — только одна из доступных мер воздействия на должников. Чтобы избежать неприятных последствий, оплатить задолженность нужно не позднее пяти дней с даты уведомления о возбуждении дела.

— Должнику с момента уведомления о возбуждении исполнительного производства предлагается выплатить долг в пятидневный срок, который определен для добровольного исполнения. По истечении этого срока судебный пристав приступит к принудительному взысканию. Во избежание подобных ситуаций следует самостоятельно контролировать и оплачивать долги на официальном сайте службы судебных приставов, — комментируют в компании.

В компании также обращают внимание, что подобные меры воздействия могут быть применены к должникам как за тепловую, так и за электрическую энергию, поэтому призывают жителей города и области не копить долги за энергоресурсы и производит все расчеты вовремя.

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