Несколько многоэтажек в Челябинске остались без воды из-за ремонта газопровода

По словам жителей, воду отключили вчера около 14 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Газовики оставили без воды жителей многоэтажек в Ленинском районе Челябинска. Во время ремонтных работ был поврежден водовод, сообщают в МУП ПОВВ. Нет воды в садике и семи домах на улицах Магнитогорской, Бирской и Василевского в районе Сельмаша.

По словам жителей авария произошла вчера около двух часов дня, а на сайте МУП ПОВВ указано время восемь вечера.

— Парадокс в том, что наш дом к газу не подключен, но из-за газовиков мы сидим без воды, — рассказала жительница улицы Магнитогорской Юлия. — В ближайших магазинах раскупают всю воду, вчера вечером в супермаркете чуть драку не устроили за последнюю бутыль.

Жителям организовали подвоз воды. В колл-центре МУП ПОВВ сообщили, что начать ремонтные работы планируют сегодня после обеда.

Скрин: voda.uu.ru/otklyucheniya/

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