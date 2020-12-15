«Как в парке Терешковой не будет»: власти объяснили плохое состояние дворовых катков в Челябинске

Так выглядит каток по ул. Кузнецова, на который пожаловались жители Фото: кадр с видео

Жителей АМЗ возмутило состояние дворового катка на улице Кузнецова. Судя по видео, лед больше похож на наждачную бумагу.

— Решили сходить с сыном на каток, АМЗ (Кузнецова). Вот такая прелесть нас ожидала. Спасибо администрации Советского района, что заботитесь о своих жителях, — написала Алиса Иванова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

За муниципальные хоккейные корты в Челябинске (с их списком можно ознакомиться по ссылке) отвечает МБУ «Спортивный город». Вот как прокомментировал ситуацию директор учреждения Эркин Маматов:

— Площадка на Кузнецова еще не залита. Председатель ТСЖ не давала доступа к воде пока мы не завезли снег. В ближайшие пару дней работы завершим.

Что касается остальных катков, по словам Эркина Маматова, осталось обустроить площадку на Петра Сумина, 26. На остальных кататься уже можно. Отдельные недочеты будут устранять до конца декабря.

— Сейчас многие сравнивают дворовые корты с новым катком в парке Терешковой. К сожалению, так не будет. Там используются системы охлаждения, ледозаливочные машины как в арене «Трактор». А мы заливаем вручную. Где-то есть вода, где-то нет, — разводит руками глава «Спортивного города».

Между тем, и с современным катком в парке Терешковой тоже не все гладко. Из-за агрессивного катания некоторых отдыхающих администрация была вынуждена сделать понедельник выходным, что ремонтировать лед. Также планируется ужесточить правила выдачи коньков, потому что их ломают или сдают спустя несколько часов, а потом инвентаря не хватает всем желающим. Такой печальный итог первой недели работы катка в парке Терешковой.

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