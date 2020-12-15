Силовики открыли огонь при задержании угонщиков иномарок под Челябинском

Задержаны уроженцы Казахстана, Челябинской и Курганской областей Фото: кадр с видео

Полиция раскрыла банду угонщиков, орудовавшую в городах Южного Урала. Задержанные — уроженцы Челябинской и Курганской областей, а также Казахастана — успели вскрыть шесть дорогих иномарок. Общая сумма ущерба составляет 19 млн рублей.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след троих мужчин, которые, совершив хищение машины Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска в поселке Новоказанцево Сосновского района, перегоняли ее в Еткульский район, по адресу проживания одного из них, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время задержания один из членов ОПГ попытался скрыться на личном автомобиле, но его остановили сотрудники Росгвардии. Чтобы остановить машину им пришлось открыть огонь.

— Как установлено позже, этот автомобиль использовался злоумышленниками для сопровождения похищенных машин, — добавила Ирина Волк.

В ходе обыска нашли несколько похищенных иномарок, которые уже вернули владельцам. Также изъяты сканеры передачи данных, компьютерная техника, мобильные устройства. Угонщиков посадили под домашний арест.

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