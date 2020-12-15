Вклад «Доход» Банка УРАЛСИБ вошел в Топ-5 выгодных предложений

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга наиболее выгодных банковских вкладовв рублях в ноябре, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе пяти наиболее выгодных предложений российских банков из Топ-50 по активам — срочный вклад «Доход» с возможностью открытия в Интернет-банке.

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия капитализации процентов и пролонгации вклада, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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