«Он же еле-еле ходит»: сиделка спасла жителя Челябинской области из сгоревшего дома престарелых в Башкирии

Спасенному южноуральцу (в центре) 78 лет. Фото: Ленара Иванова/facebook.com

Среди спасенных постояльцев сгоревшего пансионата «Дом милосердия» в Башкирии оказался 78-летний мужчина, которого разыскивала падчерица Фатима М. из Магнитогорска. Женщина рассказала, что узнала о случившемся из соцсетей. Только через несколько часов, и снова через Интернет, выяснилось: мужчина жив.

— Не знаю, как он выжил, он же еле-еле ходит, а потом поняла, что его спасла сиделка, — рассказала Фатима нашим коллегам КП-Уфа.

Больше родственникам ничего не известно.

— Я сразу стала звонить владелице пансионата, та не брала трубку, звонила и другим сиделкам, но все бесполезно. С нами пока так и не связались, да и не факт, что свяжутся — у отчима есть племянник и сын со снохой, наверное, им и передадут, — рассказала женщина.

С ее слов, родные отчима от него отказались. В 2018 года Фатима поместила в «Дом милосердия» тяжело больную мать — она была в числе первых постояльцев. А после смерти матери в уже проверенный пансионат поместили и отчима.

— Мы с мамой очень мучались. Она была тяжело больна, была деменция, сиделки не выдерживали, уходили. Да и найти хорошую сиделку было непросто. Поэтому этот дом был для нас спасением. Работать там, кстати, было не просто. Многие не выдерживали, уходили. Взять нашу маму – по ночам кричала, — рассказала Фатима.

Она хорошо отзывается как о задержанной владелице пансионата Расиме Махияновой, так и о самом «Доме милосердия».

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова рассказала, что сейчас с пострадавшими работают психологи.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, среди погибших также были южноуральцы:

— Валиев Д. 1963 года рождения из Магнитогорска;

— Шагалина В. 1958 года рождения из Верхнеуральского района.

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