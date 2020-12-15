Том Харди и Александр Петров: каким актерам отдают предпочтение жители Челябинской области

Аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили трафик среди пользователей Челябинска и Челябинской области и назвали самые просматриваемые фильмы и сериалы. Информация представлена на основе статистики спроса жителей этого региона на кинокартины и сериалы за весь 2020 год.

Список наиболее популярных сериалов этого года возглавив один из самых провокационных сериалов российского производства, откровенная драма «Содержанки» (18+) с Дарьей Мороз, Сергеем Буруновым и Софьей Эрнст в главных ролях. Второе и третье место, согласно предпочтениям челябинцев, разделяют комедийный сериал «257 причин, чтобы жить» (18+) о счастье и борьбе со смертельной болезнью с Полиной Максимовой и один из самых легендарных сериалов современности «Игра престолов» (18+). В пятерку также вошли сериал «Гранд» (12+), ставший продолжением полюбившегося миллионам ситкома «Отель Элеон», и фантастический сериал «Сирена» (18+).

Лидером среди полнометражного кино стал абсолютный хит проката — комедия «Холоп» (12+) с Милошем Биковичем в главной роли. Интересом также пользовались супергеройский фильм «Веном» (16+) с Томом Харди и культовый боевик «Джон Уик 3» (18+) про наемного убийцу, которого сыграл Киану Ривз. В топ-5 вошли и самый обсуждаемый фильм 2019 года «Текст» с Александром Петровым, Кристиной Асмус, Иваном Янковским, и фильм киновселенной Marvel «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера» (12+).

В жанрах жители Челябинской области отдали предпочтение научной фантастике. Вторым по популярности жанром стала драма, а на третьем месте расположилась комедия.

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