В Челябинске во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина

В здании бывшего общежития на улице Салютной, 23а загорелась квартира. Фото: vk.com/ Регион-74 | Челябинск

Сегодня днем, 15 декабря, в бывшем общежитии на улице Салютной, 23а загорелась квартира на третьем этаж. Как сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области, 10 человек самостоятельно вышли из здания.

Внутри спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни, его предали врачам. Несмотря на все усилия специалистов, реанимировать мужчину не удалось.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На месте работаю сотрудники отдела дознания, которые выяснят, почему произошло ЧП.

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