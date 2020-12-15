В Челябинске администрация Ленинского района потратит миллион на аренду автомобиля с водителем

Администрация Ленинского района планирует арендовать автомобиль с водителем за 1,2 млн рублей Фото: Андрей МИНАЕВ

Администрация Ленинского района разыгрывает контракт на оказание автотранспортных услуг за 1,2 млн рублей. Внимание на тендер обратил депутат Госдумы из Челябинской области Виталий Пашин. У народного избранника появились вопросы к заказчику.

— На сумму 1 217 553 рубля здесь готовы арендовать два автомобиля с водителями. Непонятно, кто в итоге будет использовать авто на бюджетные деньги. Чиновники? Отдали служебные автомобили врачам и устали ходить пешком? Машины отдадут медикам для выездов? Тогда почему это не указано в документации тендера? — написал Виталий Пашин во своих соцсетях.

Политик недоумевает, почему администрация скрывает, для каких потребностей нужный эти автомобили, и кого они будут возить.

По данным, опубликованным на портале госзакупок, контракт заключат на период с 11 января 2021 года до 30 декабря этого же года. Прием заявок на участие в электронном аукционе закончится 23 декабря, а контракт разыграют 25 декабря.

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