Власти Челябинской области опровергли слухи об ужесточении ковидных ограничений

Правительство Челябинской области призвало не верить слухам о новых коронавирусных ограничениях Фото: Валентина ВАГАНОВА

В правительстве Челябинской области сообщили, что в мессенджерах и соцсетях распространяются фейки о новых коронавирусных ограничениях в регионе.

— На данный момент решений об ужесточении ограничительных мер нет, — рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, в Челябинской области действуют ряд мер, направленных на профилактику распространения коронавируса. Так заведениям общепита запрещено работать в период с 23:00 до 6:00. Под запрет попали дискотеки и музыкальные вечера. Также в регионе до 27 декабря действует режим повышенной готовности.

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