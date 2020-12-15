Скончался экс-ректор Челябинского государственного педагогического института

Умер бывший ректор Челябинского государственного педагогического института. Фото: google.ru/maps
Стало известно о смерти бывшего ректора Челябинского государственного педагогического института 91-летнего Евгения Тяжельникова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
В советскую эпоху Евгений Тялежников был известным государственным и общественным деятелем. Уже в 33 года он возглавил главный педагогический вуз Челябинской области, а после стал секретарем Челябинского обкома КПСС. Также 10 лет своей жизни он посвятил дипломатической работе и был активным членом челябинского землячества в Москве.
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