Челябинские фанаты Кипелова рассказали, как Роспотребнадзор испортил концерт

Фанаты Кипелова остались недовольны концертом в Челябинске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 15 декабря, в Челябинске состоялся концерт Валерия Кипелова. Но мероприятие пришлось переместить в ДС «Юность». О смене сцены организаторы договорились с региональным министерством культуры.

— В связи с нестабильной эпидемиологический ситуацией в проведении концерта в ДК ЖД, даже при условии разделения шоу на два временных промежутка, было отказано, — сообщили организаторы в группе мероприятия во «Вконтакте».

Экстренное изменение площади не прошло бесследно. Фанаты раскритиковали Минкульт и организаторов за провальное шоу.

— Я бы лучше еще год подождал, чем так. Свет горит, до сцены расстояние конское, звук ужасный. Фотоотчета, обещанного организаторами, не будет, и самим снимать запрещают. Что за бред? При этом один из сотрудников Роспотребнадзора все снимал! — написал в группе мероприятия Дмитрий Сорокин.

— Мне вот интересно, а «надзиратели» на верхних рядах трибун так и будут весь концерт стоять над душой и не давать спокойно смотреть и слушать концерт? Впечатление портит и раздражает. Еще и свет не выключен, что тоже не улучшает обзор.Одно дело, когда следят за соблюдением вынужденных мер, но это уже перебор. Чувствуешь себя как в заключении, а не на концерте, — пожаловалась Анна Пилипенко.

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