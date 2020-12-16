В Челябинске водитель Mercedes сбежал с места ДТП, в котором пострадал ребенок

Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com
Авария произошла во вторник, 15 декабря, в 12:20. Автомобиль Datsun остановился для разворота на улице Енисейской, возле ТЦ «Алмаз». В это время в него врезался Mercedes.
— В результате происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Datsun — 8-летняя девочка, которая находилась на заднем сиденье, на бустере, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.
25-летний водитель Mercedes покинул место ДТП, но его разыскали сотрудники Госавтоинспекции.
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