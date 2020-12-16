Мальчик из Челябинска, который пойдет кататься на коньках с Путиным, потренировался с хоккеистами «Трактора»

Фото: ХК «Трактор»

9-летний Дима Ащепков из Челябинска готовится к встрече с президентом Владимиром Путиным. Напомним, глава государства пообещал вместе покататься на коньках. На днях мальчик потренировался на льду арены «Трактор» вместе с хоккеистами. Оказалось, клуб черно-белых давно дружит с мальчиком.

— История Димы Ащепкова и «Трактора» началась еще в 2012 году, когда ему, тогда годовалому, поставили страшный диагноз — рак крови. Для помощи мальчику в ледовой арене был организован благотворительный матч, инициаторами которого выступили Евгений Кузнецов, Евгений Медведев и хоккейный клуб «Трактор». Усилия во благо не пропали даром. Вот уже шестой год у девятилетнего Димы болезнь находится в стадии ремиссии, — рассказали в пресс-службе ХК «Трактор».

После получасового ледового занятия первой команды Дима в новеньком комплекте хоккейной формы вышел на площадку вместе с основным составом «черно-белых», познакомился с игроками и получил напутствие от тренерского штаба и спортсменов.

— Вся Россия пишет. Это какое-то чуда на Новый год, что Владимир Владимирович снял с елки письмо Димы. В ближайшее время мы вылетим в Москву для встречи с президентом России. Дима хочет посмотреть, где работает президент и покататься с ним на коньках, тем более коньки есть, — поделился папа мальчика Андрей Ащепков.

Напомним, Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» — ему предложили выбрать шар с номером от 1 до 10. Однако президент назвал 12, и тогда ведущий достал сразу два шара с номерами 1 и 2. В одном из них лежало желание девятилетнего Димы Ащепкова. В своем письме мальчик признался, что хотел бы покататься на Красной площади и посмотреть место работы президента в Кремле.

— Запросто, сделаем, — сказал президент. — Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге.

Мама мальчика Юлия Ащепкова вспоминает, как предлагала сыну разные варианты желаний: набор LEGO или покататься с дельфинами, но Дима настоял на этом.

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