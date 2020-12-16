Перед Новым годом грузовикам ограничат въезд в Челябинск

Такие меры предпримут для уменьшения аварийности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед Новым годом грузовикам запретят заезжать в Челябинск днем. Такие меры предприняла ГИБДД, чтобы предотвратить аварийность с участием фур и габаритных автомобилей. Уже с 20 декабря полицейские будут тщательно следить и не допускать грузовики на городские магистрали.

— Владельцам автотранспортных предприятий, торговых и строительных организаций будет необходимо пересмотреть логистические схемы и маршруты движения, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Уже сейчас на дорогах сотрудники Госавтоинспекции сообщают водителям большегрузов о грядущих изменениях.

Напомним, в последнее время фуры часто стали ездить через центр Челябинска. Так они быстрее добираются до пункта назначения, а штраф в 250 рублей их совсем не пугает. Рассказываем, как с этим борется ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru