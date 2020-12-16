Житель Челябинской области спрятал крупную партию наркотиков в садовых насосах

Сейчас оба участника преступной группы взяты под старжу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция раскрыла группу наркодилеров на Южном Урале. В ходе обысков оперативники изъяли 70 кг «синтетики». Одного из участников ОПГ поймали в Челябинске на улице Северный Луч. При нем было более 20 кг наркотиков, которые он спрятал в садовые насосы.

— Предварительно установлено, что подозреваемый намеревался продать запрещенные вещества бесконтактным способом посредством сети Интернет. В ходе обысков в принадлежащих ему двух гаражных боксах и на территории садового участка изъято порядка 49 кг наркотических средств, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Затем в Копейске задержали еще одного участника группы — ранее неоднократно судимого жителя Свердловской области. У него дома нашли более 750 гр запрещенного вещества.

Возбуждено шесть уголовных дел по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (ст. 30 и 228.1 УК РФ). Задержанных взяли под стражу.

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