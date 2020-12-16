Тем временем число выздоровевших приближается к 20 тысячам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 16 декабря 2020 года составило 31 474 (+ 310 новых). На лечении остаются 10 472 человек.

За прошедшие сутки выписаны 124 человека, всего переболели 19 868 южноуральцев. 42 человека переведены в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло 15 человек. Ковид стал основной причиной смерти у шестерых мужчин 46, 78, 78, 83, 83, 85 лет и трих женщин 81, 83, 93 лет.

От других причин (ковид сопутствующий):

— декомпенсированное легочное сердце, шок — пациент, 40 лет;

— алкогольный гепатит, шок — пациент, 56 лет.

— хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-легочная недостаточность — пациент, 60 лет;

— постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — пациент, 81 год;

— сахарный диабет, нефропатия — пациент, 84 года;

— ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий — пациент, 90 лет.

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