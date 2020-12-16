ЧМК и минэкологии подвели итоги экологического конкурса среди журналистов

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») совместно с Министерством экологии Челябинской области подвели итоги конкурса материалов на тему экологии «Зеленое перо». Комиссия рассмотрела около 34 работ от 19 представителей медиа. ЧМК стал одним из партнеров конкурса и выделил гранты победителям.

Итоги конкурса подведены в рамках онлайн пресс-конференции министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева.

Журналисты Челябинской области соревновались в мастерстве и позитивном освещениирешения экологических проблем, восстановления природы и бережного отношения к ней. Жюри определило восемь победителей конкурса, каждый из которых получит денежный приз — 35 тысяч рублей.

— Благодарю журналистов за то, что они объективно освещают темы, касающиеся экологических проблем региона. Мы увидели интересные, глубокие, умные и позитивные тексты о решении проблем, о движении эко-волонтеров, об экологическом просвещении и воспитании», — отметил министр экологии Сергей Лихачев.

Одним из главных спонсоров конкурса стал Челябинский металлургический комбинат. Министерство экологии и ЧМК активно сотрудничают по ряду важных экологических проектов, в их числе конкурс «Зеленое перо».

— Номинация «Лучший журналист». Победитель: Екатерина Буша («Обл-ТВ»).

— Номинация «Лучшая публикация, посвященная решению вопросов, проблем рекультивации свалок». Победитель: Алиса Сынбулатова(сетевое издание «Челябинский обзор онлайн»).

— Номинация «Лучшая публикация, посвященная вопросам ликвидации загрязнения атмосферного воздуха». Победитель: Евгений Аникиенко (газета «Южноуральская панорама»).

— Номинация «Лучшая публикация, посвященная мероприятиям по организации очистки и защиты водоемов Челябинской области». Победитель: Ирина Горностаева(сетевое издание «Пчела»).

— Номинация «Лучшая публикация, посвященная вопросам освещения бережного отношения к природе, восстановления зеленых зон, популяризации заботы об окружающей среде, о богатстве, многообразии и красоте природы Южного Урала». Победитель: Максим Туманов (газета «Миасский рабочий»).

— Номинация «Лучшая публикация, посвященная популяризации решения проблем экологии Челябинской области». Победитель: Елена Мазеева (сетевое издание «Пчела»).

— Номинация «Лучшая публикация, посвященная ходу модернизации предприятий в рамках экологических проектов». Победитель: Дарья Годунова («Обл-ТВ»).

— Номинация «Лучшая публикация, посвященная экологическому воспитанию детей». Победитель: АннаМахнина (газета «Сосновская нива»).

— Мы рады, что в нашем регионе так много активных и небезразличных к вопросам экологии журналистов. Работы, представленные на конкурс, явно продемонстрировали талант, непредвзятость и любовь к своему краю. Мы на ЧМК всегда открыты для взаимодействия со СМИ и готовы предоставлять информацию обо всех экологических проектах, которые мы реализуем, — рассказал начальник управления по работе с персоналом Алексей Баканов.

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