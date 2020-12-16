Господдержка: ЮрГУ предоставляет новые возможности профессионалам

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков рассказал о важной государственной задаче, которую выполняет университет. Фото: Олег Игошин.

В рамках реализации федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» Южно-Уральский государственный университет проводит обучение по программам повышения квалификацииза счет бюджетного финансирования. Обучение доступно научно-педагогическим работникам вузов, научных организаций и работникам организаций-работодателей из всех регионов России.

ЮУрГУ — национальный исследовательский университет, обладающий современной высокотехнологичной научно-исследовательской базой и высококвалифицированным научным и техническим персоналом.

Южно-Уральский государственный университет второй год подряд проходит отбор и реализует современные программы непрерывного образования по заказу Министерства науки и высшего образования РФ в форме субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим образовательную деятельность. В рамках заказа ЮУрГУ обучил и продолжает обучать 2,5 тысячи человек.

На современном этапе постиндустриального развития цифровые технологии становятся актуальными во всех сферах общественной деятельности. Система образования наиболее чувствительна к изменениям, происходящим в IT-технологиях. Все слушатели этих программ обучаются дистанционно на портале «Электронный ЮУрГУ», что позволяет использовать различные технологии взаимодействия между преподавателем и обучающимся: электронные учебные комплексы, систему видеоконференцсвязи, систему электронного тестирования.

В ЮУрГУ создан современный цифровой образовательный продукт, отвечающий мировым трендам внедрения IT-технологий. Он позволяет получить высшее и дополнительное образование в любой точке России и мира.Ежегодно по программам дополнительного профессионального образования проходят обучение сотрудники предприятий реального сектора экономики, значимых для субъектов Российской Федерации. Среди них «Промышленная группа «Метран» международной компании EMERSON, «РЖД», госкорпорация «Росатом» и компания «Роснефть».

Программы, разработанные в ЮУрГУ, помогают расширять профессиональные знания в условиях быстро меняющихся технологий. Фото: Данил Рахимов.

Благодаря стратегии непрерывного образования и развития кадрового потенциала в университете разработано и реализуется более 1500 авторских образовательных программ повышения квалификации. Все предложенные программы ориентированы на перечень приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций с учетом региональных и отраслевых особенностей на 2020 год и с учетом приоритетных направлений развития науки, техники и технологий.

— ЮУрГУ выполняет государственное задание в рамках нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Новые возможности для каждого», — комментирует ректор Южно-Уральского государственного университета, доктор технических наук, профессор Александр Шестаков. — Благодаря сформированной системе обучения есть возможность обновить профессиональные знания и приобрести новые компетенции в сфере цифровой экономики. Перед нами поставлена важная государственная задача. К ее решению подходим очень ответственно. Наши специалисты прикладывают все усилия, чтобы программы реализовывались на уровне, соответствующем высоким мировым стандартам.

По словам Александра Леонидовича, у сотрудников Южно-Уральского государственного университета большой опыт реализации программ непрерывного образования. Вуз обладает внушительным арсеналом технических, информационных, методических, кадровых ресурсов и постоянно совершенствует образовательный процесс.

Программы, разработанные в ЮУрГУ, помогают расширять профессиональные знания в условиях быстро меняющихся технологий и способствуют личностному росту.

По итогам обучения в Южно-Уральском государственном университете слушатели получают удостоверения о повышении квалификации.