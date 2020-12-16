Помочь ребенку с ДЦП может каждый: челябинцев приглашают присоединиться к благотворительной акции

Детский омбудсмен Евгения Майорова, президент Федерации «Уралстронг силачи России» Дмитрий Кононец, актер сериалов «СашаТаня» и «Универ.Новая общага» на ТНТ Арсен Карапетян, кандидат в мастера спорта по спортивному черлидингу Ольга Медникова, команда BLACK STAR BURGER, а также многие другие компании, предприниматели и представители власти города Челябинска — все они примут участие в акции «Едем вместе!» которую проводит благотворительный фонд «Настоящий волшебник». К флешмобу приглашают присоединиться всех неравнодушных горожан.

Суть акции проста: необходимо прийти в ТРК «Космос» (г.Челябинск, ул. Чичерина, 28) и покрутить велотренажер на специальной площадке.

Цель акции: поддержать детей с диагнозом ДЦП и приобрести им тренажеры для реабилитации.

— Вы можете помочь детям с ДЦП, накрутив на тренажере несколько километров. Все километры суммируются, — объясняют организаторы акции. — Когда общая сумма километров, накрученная участниками акции достигнет стоимости тренажера, партнеры проекта приобретут и передадут детям специальные тренажеры.

Площадка с велотренажерами будет работать несколько дней:

— в пятницу, 18 декабря, с 16.00 до 20.00;

— в субботу, 19 декабря, с 11.00 до 20.00;

— в воскресенье, 20 декабря, с 12.00 до 16.00.

Известные медиаперсоны уже опубликовали на своих страницах в социальных сетях видео с призывом присоединиться к акции.

Кроме того, детям с ДЦП, подопечным благотворительного фонда «Настоящий волшебник», можно помочь уже сейчас, не дожидаясь официального открытия акции. Способы и форматы поддержки подробно описаны на сайте фонда.