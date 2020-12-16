УФАС рассмотрело жалобы на аукцион по тренировочному катку челябинского ХК «Трактор»

Тендер на строительство тренировочной арены выиграла компания "Трест Магнитострой" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Комиссия Челябинского УФАС проверила жалобы на аукцион по тренировочному катку ХК «Трактор» и сделала выводы, что они не обоснованы. Сразу две компании заявили о нарушениях со стороны Министерства строительства и инфраструктуры, которое является заказчиком катка.

— В своих жалобах компании указали на нарушения законодательства о контрактной системе при проведении данного аукциона и просили обязать заказчика внести изменения в документацию об аукционе. Однако доводы жалоб не нашли подтверждения в ходе их рассмотрения, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Напомним, тендер на строительство тренировочного катка для ХК «Трактор» выиграла компания Олега Лакницкого «Трест Магнитострой». Изначальная стоимость контракта составляла 409 млн рублей, но по итогу она снизилась до 380 млн. По завершению аукциона компании «Континент» и «Сибагротранс» подали жалобы, заметив нарушения со стороны заказчика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru