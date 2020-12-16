Алексей Текслер прокомментировал слухи о новом локдауне и дал поручения на праздники

В новогодние праздники важно контролировать соблюдение противоковидных мер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обеспечение безопасности — такую приоритетную задачу поставил на новогодние праздники губернатор Алексей Текслер в рамках совещания с главами муниципалитетов.

Перед главами и ведомствами поставлены следующие задачи:

— обратить внимание на охрану и противопожарную защиту административных зданий, производственных, торговых, развлекательных, социальных объектов и мест скопления людей;

— проверить все социальные учреждения постоянного пребывания на предмет противопожарной безопасности;

— контролировать состояние газового оборудования в жилых помещениях;

— организовать обходы неблагополучных семей, где родители злоупотребляют алкоголем;

— организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц с 31 декабря;

— оперативно реагировать на обращения граждан о возникновении по части ЖКХ, здравоохранение, правопорядка и другим чрезвычайным ситуациям;

— проконтролировать своевременный вывоз мусора.

Также глава региона подчеркнул, что введение дополнительных ограничений в связи с коронавирусом не планируется. Напомним, в родительских чатах начали появляться сообщения о новом локдауне на Южном Урале, в частности о закрытии школ, магазинов и кинотеатров.

— Эпидситуация в регионе остается стабильной. Наши усилия, в первую очередь в сфере здравоохранения, дают результат. Также работают и ограничительные меры. Поэтому оснований усиливать ограничения у нас пока нет. Мы это не планируем делать. Основная задача сегодня — это сосредоточиться на соблюдении тех правил, которые уже существуют, — отметил глава региона.

При этом крайне важно контролировать соблюдение мер.

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