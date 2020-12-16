Андрей Барышев подключился к решению проблем, связанных с доступностью городской среды для инвалидов

Депутат Государственной Думы Андрей Барышев встретился с представителями инвалидного сообщества Челябинска: Татьяной Кузнецовой, председателем общества инвалидов Центрального района, экспертом Общероссийского Народного Фронта и Алексеем Чешуиным, руководителем НПЦ «Равные Возможности», экспертом-консультантом общества слепых. Разговор касался проблем, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными физическими возможностями.

— К сожалению, в Челябинске неважно обстоят дела как с доступностью городской среды, дорожной инфраструктуры, так и обустройством парковочных мест для инвалидов возле социально значимых объектов, установкой пандусов и подъемников в жилых домах. Местная власть игнорирует жалобы людей. С этим нужно разбираться, призывать к ответу нерадивых чиновников, — говорит парламентарий.

В ходе встречи договорились о совместных действиях. Народный избранник взял на контроль наиболее важные проблемы и готовит депутатские запросы.

Приятным моментом встречи стало награждение Татьяны Кузнецовой Благодарностью Государственной Думы. Ее народный избранник вручил лично, отметив при этом большой вклад и активное участие Татьяны Алексеевны в борьбе за права людей с ограниченными возможностями здоровья.