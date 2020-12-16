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Челябинский облсуд оставил без изменения приговор мужчины, напавшего на мировую судью с ножом и молотком

Южноуралец отправится в колонию общего режима на 7,5 лет
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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Челябинский областной суд, рассмотрев аппеляцию Дмитрия Червоткина, оставил приговор без изменения

Челябинский областной суд, рассмотрев аппеляцию Дмитрия Червоткина, оставил приговор без изменения

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский областной суд, рассмотрев аппеляцию 41-летнего Дмитрия Червоткина, оставил без изменения приговор Копейского городского суда. Мужчину признали виновным в нападении на мирового судью (ч. 4 ст. 296 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе областного суда, инцидент произошел в декабре 2017 года в Еманжелинске. Вечером Дмитрий Червоткин подкараулил судью, которая занималась его делом о покушении на убийство (ст. 119 УК РФ). Вооружившись ножом и молотком, виновный ударил женщину по голове и нанес колотую рану в область грудной клетки. Червоткин надеялся, что из-за травмы дело передадут другому судье.

Обвинительный приговор вынесли еще летом 2020 года. Но подсудимый и его защитник настаивали на невиновности. Однако областной суд согласился с вынесенным решением.

Приговор вступил в законную силу. Теперь Дмитрий Червоткин отправится в колонию общего режима на семь с половиной лет.

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