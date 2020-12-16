В Челябинской области на М-5 введут ограничения из-за установки пешеходного перехода

На М-5 в Челябинской области введут временные ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 12 км трассы М-5 «Урал» (выезд из Челябинска в сторону Екатеринбурга) вводят временные ограничения из-за установки модульного пешеходного перехода.

Как рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», 18 декабря с 23:30 до 00:10 19 декабря перекроют движение для трансопрта. С 00:30 до 01:00 19 декабря будет действовать скоростное ограничение. С 01:00 до 01:40 19 декабря снова остановят трафик.

Автомобилистов просят принять во внимания действующие ограничения и следить за знаками на дороге. Узнать о состоянии подъезда можно в дежурно-диспетчерской службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» по телефону: 8 (351) 266-65-63.

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