В Челябинской области мужчина устроил пожар, покурив в квартире

В доме на третьем этаже загорелась квартира. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области
В поселке Октябрьский на улице Ленина загорелся жилой дом. Из окна квартиры на третьем этаже валил густой дым. Очевидцы рассказали пожарным, что в этом помещении находится человек.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области, огнеборцы проникли в квартиру по лестнице через окно. В ванной спасатели обнаружили мужчину без сознания. Его вынесли на свежий воздух. Врачам удалось привести пострадавшего в чувства. От госпитализации он отказался.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать не потушенная сигарета, ведь мужчина устраивал перекуры в своем жилье.
Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области
Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области
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