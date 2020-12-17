В Челябинске в первый день работы елочных базаров поймали семь нелегалов

В Челябинске открыты 72 легальные точки продаж елок.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Елочные базары открылись в Челябинске 15 декабря. На следующий день сотрудники администрации и полицейские вышли в рейд. Первая проверка прошла в микрорайоне Чурилово.
— Пресечена незаконная торговля на семи площадках микрорайона. Составлены административные материалы, изъято из оборота более 300 хвойных деревьев, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
В мэрии добавили, что такие рейды будут постоянными и во всех районах города.
Тем временем, елки стерегут на Таганае. Госинспекторы, сотрудники Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, полицейские отправляются в дозор вечером и ночью. Патрулируют, в основном, пешком — так можно отследить все заходы и заезды на территорию нацпарка.
— И хотя нарушений пока ни разу не случалось, бдительность здесь лишней не станет, — отмечают в пресс-службе национального парка.
Напомним, за незаконную рубку леса предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.
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