Медсестра из Челябинска посмертно получила медаль за заслуги в борьбе с коронавирусом

На церемонии минутой молчания почтили память Татьяны Мироновой и других медработников, умерших от коронавируса. Фото: минздрав Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер вручил госнаграды южноуральским медикам за борьбу с коронавирусом. Напомним, ордена, медали и грамоты медики получили по указу президента. Церемония награждения прошла накануне, 16 декабря.

Одна из наград была вручена посмертно. Татьяна Миронова, старшая медицинская сестра горбольницы № 8 стала первым медиком в Челябинской области, награжденным медалью Луки Крымского. Однако незадолго до церемонии Татьяны не стало. Она сама стала жертвой вируса, от которого спасала других.

— Уходящий 2020 год был для всех нас очень непростым. Он оставил после себя много трагических страниц. Болью в сердце отзывалась каждая новость о потерях из-за коронавируса. Особенно тяжело, когда уходят наши медики. На медали Луки Крымского высечены слова — «За верность долгу и силу духа». Это девиз настоящих героев, тех, кто всего себя посвящает людям и не страшится трудностей, — подчеркнул губернатор и выразил соболезнования семье погибшей.

Южноуральским медикам вручили 31 награду. Фото: минздрав Челябинской области

Пятерым южноуральским медработникам Алексей Текслер вручил орден Пирогова:

— Алексею Астахову — заведующему кафедрой анестезиологии и реаниматологии, доценту ЮУГМУ;

— Елене Кутровой — эпидемиологу Челябинской областной клинической больницы № 3;

— Наталье Ревель-Муроз — заведующей пульмонологическим отделением, пульмонологу Челябинской областной клинической больницы;

— Ольге Сагаловой — заведующей инфекционным отделением № 2, инфекционисту клиники ЮУГМУ;

— Екатерине Стенько — заведующей инфекционным отделением № 1, инфекционисту городской больницы № 8 Челябинска.

Всего на Южном Урале медики получили 31 федеральную награду. Также нескольким специалистам присвоили звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области» и «Почетный гражданин Челябинской области».

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