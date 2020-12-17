Медсестра из Челябинска посмертно получила медаль за заслуги в борьбе с коронавирусом

На церемонии минутой молчания почтили память Татьяны Мироновой и других медработников, умерших от коронавируса. Фото: минздрав Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер вручил госнаграды южноуральским медикам за борьбу с коронавирусом. Напомним, ордена, медали и грамоты медики получили по указу президента. Церемония награждения прошла накануне, 16 декабря.
Одна из наград была вручена посмертно. Татьяна Миронова, старшая медицинская сестра горбольницы № 8 стала первым медиком в Челябинской области, награжденным медалью Луки Крымского. Однако незадолго до церемонии Татьяны не стало. Она сама стала жертвой вируса, от которого спасала других.
— Уходящий 2020 год был для всех нас очень непростым. Он оставил после себя много трагических страниц. Болью в сердце отзывалась каждая новость о потерях из-за коронавируса. Особенно тяжело, когда уходят наши медики. На медали Луки Крымского высечены слова — «За верность долгу и силу духа». Это девиз настоящих героев, тех, кто всего себя посвящает людям и не страшится трудностей, — подчеркнул губернатор и выразил соболезнования семье погибшей.
Южноуральским медикам вручили 31 награду. Фото: минздрав Челябинской области
Пятерым южноуральским медработникам Алексей Текслер вручил орден Пирогова:
— Алексею Астахову — заведующему кафедрой анестезиологии и реаниматологии, доценту ЮУГМУ;
— Елене Кутровой — эпидемиологу Челябинской областной клинической больницы № 3;
— Наталье Ревель-Муроз — заведующей пульмонологическим отделением, пульмонологу Челябинской областной клинической больницы;
— Ольге Сагаловой — заведующей инфекционным отделением № 2, инфекционисту клиники ЮУГМУ;
— Екатерине Стенько — заведующей инфекционным отделением № 1, инфекционисту городской больницы № 8 Челябинска.
Всего на Южном Урале медики получили 31 федеральную награду. Также нескольким специалистам присвоили звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Челябинской области» и «Почетный гражданин Челябинской области».
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