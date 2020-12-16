Топовый смартфон и путевка бесплатно. Успей до 18 декабря!

Уже 18 декабря 35 счастливчиков найдут свои подарки, в том числе топовый смартфон и путевку, под «Континентальной Елкой». Генеральным партнером акции выступила сеть магазинов «Пятерочка».

18 декабря Администрация города Челябинска и местная радиостанция откроют «Континентальную Елку» на Кировке. В честь этого пройдет масштабный розыгрыш подарков от генерального партнера проекта сети магазинов «Пятерочка».

Светомузыкальное мероприятие пройдет в модном в этом году онлайн формате на странице. 10 подарков будет разыграно среди зрителей прямой трансляции — радио «Континенталь» дарит 5000р. на шопинг, 2000р. на ужин, 2500р. на оздоровительные услуги и другие подарки.

Остальные 25 призов, в том числе топовый смартфон, путевка и светомузыкальные колонки от генерального партнера проекта сети магазинов «Пятерочка» будут разыграны среди покупателей сети магазинов «Пятерочка».

Для участия в розыгрыше подарков достаточно до 18 декабря 2020г. совершить покупку в любом магазине «Пятерочка» на сумму от 555 р. и прислать фото чека в комментарии под промо-постом, получить уникальный номер и смотреть в прямом эфире с 18.00 до 19.30 розыгрыш подарков.

На протяжении всей яркой программы с элементами светового шоу будут разыграны вожделенные призы, победители — зрители прямой трансляции будут включены в эфир и ведущие радио «Континенталь» лично поздравят их с выигрышем.

Подробности акции и события узнавайте на страничках в социальных сетях радио «Континенталь» ВКонтакте и Instagram.

Партнерский материал.